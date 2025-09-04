In Patagonia è stata scoperta una nuova specie di rettile vissuta circa 70 milioni di anni fa, poco prima dell’estinzione dei dinosauri. Il Kostensuchus atrox ( nell’immagine ) apparteneva ai peirosauridi, un gruppo estinto imparentato con i coccodrilli, e poteva raggiungere i 3,5 metri di lunghezza e i 250 chilogrammi di peso, scrive Plos One. Dotato di mascelle potenti e denti affilati, era in grado di cacciare anche dinosauri di medie dimensioni.