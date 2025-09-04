◆ “Non sarò la vostra storia di successo, sarò il vostro specchio”, scrive una scrittrice palestinese in fuga da Gaza (Internazionale 1629). Nour Elassy mi hai spaccato il cuore, non riesco a smettere di pensare al tuo viaggio, al tuo senso di colpa, alla tua rabbia e al tuo coraggio. “Non dimenticatevi di me, Sara Awad, una studente palestinese”, scrive un’altra. Non lo farò, impossibile dopo le tue parole. Nel giorno in cui la Global sumud flottila sta partendo io vi leggo e sento disperazione e impotenza. Mi vergogno, non so cosa posso fare. Parlerò di voi alle mie figlie, leggerò le vostre parole. Racconterò la storia della vostra terra amata e derubata. Spiegherò loro che c’è un genocidio in atto che non viene riconosciuto, anche se possiamo vedere e sentire la vostra disperazione, anche se ci sono giornalisti coraggiosi che fanno il loro lavoro fino a morire. Conserverò questo numero di Internazionale per non dimenticare, per far sapere che sapevamo tutto ma non li abbiamo fermati.

Federica