  1. Scegliere un ristorante cinese è un buon inizio, ora impara a usare le bacchette.
  2. Non fare battute: l’interprete non sa cos’è l’ironia.
  3. Evita temi sensibili tipo Instagram, Taiwan o la democrazia.
  4. Qualunque cosa carina ti dica, non ti emozionare: è prevista dal protocollo.
  5. Se non sei Putin, non aspettarti che ti lasci il suo numero di telefono.

