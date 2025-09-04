- Scegliere un ristorante cinese è un buon inizio, ora impara a usare le bacchette.
- Non fare battute: l’interprete non sa cos’è l’ironia.
- Evita temi sensibili tipo Instagram, Taiwan o la democrazia.
- Qualunque cosa carina ti dica, non ti emozionare: è prevista dal protocollo.
- Se non sei Putin, non aspettarti che ti lasci il suo numero di telefono.
