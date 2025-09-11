Nigeria Il gruppo jihadista Boko haram ha ucciso più di sessanta persone, tra cui cinque soldati, in un attacco condotto la notte del 6 settembre nel villaggio di Darul Jamal, nello stato di Borno (nordest). L’aviazione nigeriana ha fatto sapere di aver ucciso trenta jihadisti nei raid in risposta all’attacco.

Rdc Il 9 settembre almeno 72 persone sono morte in un attacco contro gli abitanti e i partecipanti a un funerale a Nyoto, nel Nord Kivu. La strage è attribuita ai miliziani delle Forze democratiche alleate, affiliate al gruppo Stato islamico.