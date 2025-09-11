Le autorità iraniane hanno dichiarato che il lago di Urmia ( nella foto il 1 novembre 2023 ), un tempo il lago salato più grande del Medio Oriente, si è prosciugato. Lo confermano alcune immagini della Nasa. Azer news ricorda che Teheran ha cercato di ripristinare il livello dell’acqua con un intervento da sei miliardi di dollari, fallito a causa della siccità prolungata. Il sito avverte che il prosciugamento di un ecosistema fondamentale per il paese potrebbe avere gravi conseguenze “ambientali, economiche e sociali”.