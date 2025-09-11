La mutilazione genitale femminile (Mgf) è una pratica tradizionale che prevede la rimozione della clitoride e di altre parti dei genitali esterni femminili per motivi non medici. Diffusa in circa trenta paesi dell’Africa e del Medio Oriente, ma anche in alcune aree dell’Asia e dell’America Latina, varia a seconda della comunità e si basa sulla convinzione che una donna debba rimanere pura e che il suo desiderio sessuale debba essere controllato. Di solito è eseguita senza anestesia. Questa procedura può causare gravi emorragie, rapporti sessuali dolorosi, difficoltà a urinare, infezioni, complicazioni durante il parto e un rischio maggiore di morte neonatale.
Pur essendo internazionalmente riconosciuta come una violazione dei diritti umani, si calcola che circa 68 milioni di ragazze in tutto il mondo rischiano di subire una mutilazione genitale prima del 2030.
Secondo l’Unfpa, l’agenzia delle Nazioni Unite per il diritto alla salute sessuale e riproduttiva, in Guinea Bissau il 45 per cento delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni ha subìto una qualche forma di mutilazione.
Nel 2024 Gaia Squarci ha seguito vari progetti dell’Unfpa in Guinea e in Guinea Bissau. Il suo lavoro si concentra sulle difficoltà che le nuove generazioni affrontano in tema di diritti sessuali e riproduttivi, dovendo fare i conti con risorse limitate e realtà in cui la tradizione è ancora il principale punto di riferimento. ◆
Gaia Squarciè una fotografa e videomaker che vive tra Roma e New York, dove insegna digital storytelling all’International center of photography.
