“Come ogni anno il 7 settembre i brasiliani hanno celebrato l’indipendenza dal Portogallo con parate, patriottismo, sventolando la bandiera del paese e facendo barbecue”, scrive la Bbc. “Ma con il processo all’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro in corso e in attesa della sentenza che potrebbe condannarlo per aver tentato un colpo di stato, la giornata è stata segnata da manifestazioni di segno opposto. Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città del paese a favore della democrazia e della libertà e altre hanno manifestato a sostegno di Bolsonaro, chiedendo la sua assoluzione”.