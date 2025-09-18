Siria Le elezioni parlamentari previste tra il 15 e il 20 settembre sono state posticipate alla fine del mese. Il sito Al Sharq spiega che il rinvio è stato deciso per esaminare meglio tutte le candidature. Il voto era stato criticato perché prevedeva che i comitati regionali nominassero due terzi dei rappresentanti dell’assemblea e il presidente ad interim Ahmed al Sharaa il resto, e perché erano escluse per motivi di sicurezza alcune zone abitate da minoranze.