Colombia-Stati Uniti Il 15 settembre, per la prima volta in più di trent’anni, gli Stati Uniti hanno eliminato la Colombia dalla lista dei paesi che lottano contro il narcotraffico. Tuttavia il dipartimento di stato statunitense ha reso noto che Washington continuerà a finanziare la strategia antidroga di Bogotá. Anche se si è evitato lo scenario peggiore, cioè il taglio di milioni di aiuti, secondo la Cnn la mossa degli Stati Uniti ha comunque un valore simbolico e probabilmente danneggerà i già difficili rapporti diplomatici tra i due paesi.
