Il 16 settembre il governo

australiano ha pubblicato le linee guida del divieto di usare i social media per i minori di 16 anni. In base alle nuove regole, le piattaforme dovranno innanzitutto individuare e chiudere gli account delle persone che non hanno l’età richiesta e dovranno fare controlli incrociati per evitare che chi non è autorizzato s’iscriva di nuovo. Le aziende che non adotteranno “misure ragionevoli” per garantire il rispetto delle nuove norme rischiano sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani (33 milioni di dollari statunitensi), scrive Nikkei Asia. Il divieto entrerà in vigore il 10 dicembre. Le linee guida non indicano precisamente quali sistemi e tecnologie usare per effettuare

le verifiche.