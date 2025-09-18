  1. Come prima cosa scegli di che squadra sei.
  2. Siedi sempre a gambe larghe, anche in scooter.
  3. Occhio ai dettagli: nessun maschio etero sa la differenza tra fucsia e ciclamino.
  4. Se ti chiedono come stai, rispondi sempre “alla grande”.
  5. È più importante saper fare la grigliata che saper parlare francese.

regole@internazionale.it

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1632 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati