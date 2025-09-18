- Come prima cosa scegli di che squadra sei.
- Siedi sempre a gambe larghe, anche in scooter.
- Occhio ai dettagli: nessun maschio etero sa la differenza tra fucsia e ciclamino.
- Se ti chiedono come stai, rispondi sempre “alla grande”.
- È più importante saper fare la grigliata che saper parlare francese.
