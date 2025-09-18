Agli arresti domiciliari da marzo, il vicepresidente sudsudanese Riek Machar ( nella foto ) è stato sospeso dall’incarico l’11 settembre dopo essere stato incriminato per omicidio, tradimento e crimini contro l’umanità. Le accuse riguardano un attacco contro una base militare condotto a marzo dall’Esercito bianco, una milizia formata da combattenti di etnia nuer, fedeli a Machar. Come scrive Radio Tamazuj, sono passati sette anni dalla firma dell’accordo di pace tra Machar e il presidente Salva Kiir che mise fine alla guerra civile scoppiata nel 2013, subito dopo l’indipendenza. Ma i due leader politici non hanno mai ricucito i loro rapporti.