Dal 21 al 28 settembre il Ruanda ospiterà i campionati mondiali di ciclismo su strada. È la prima volta che la competizione dell’Unione ciclistica internazionale (Uci) si svolgerà nel continente. “L’evento non è solo una gara”, scrive Africa News Agency, “ma rappresenta l’ambizione del Ruanda di diventare una destinazione dei grandi eventi sportivi”. Il paese si è candidato anche a ospitare un gran premio di Formula 1, che sarebbe il primo in Africa dal 1993. Ma alcuni osservatori temono che queste manifestazioni servano solo a ripulire l’immagine all’estero del presidente Paul Kagame (nella foto a una manifestazione sportiva a Kigali, 23 febbraio 2025). Il suo governo è accusato di finanziare e sostenere militarmente il movimento armato M23, che dall’inizio di quest’anno occupa parte delle province dell’est della Repubblica Democratica del Congo, causando gravi sofferenze alla popolazione.
