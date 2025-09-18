Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo e più della metà di questo tempo lo passiamo a sognare, scrive Le Temps. I sogni non sono messaggi misteriosi, ma il frutto di ricordi e di emozioni, più o meno recenti. Secondo lo psichiatra Lampros Perogamvros è per questo che possono essere considerati una forma di psicoterapia naturale: le sensazioni dolorose riaffiorano durante la notte, soprattutto se si tende a reprimerle, per essere elaborate in uno spazio rassicurante dove affrontare i pericoli senza correre rischi reali. I sogni possono aiutare anche a trovare soluzioni. E non è necessario ricordarli perché abbiano un effetto positivo, conclude lo psichiatra. ◆