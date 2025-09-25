Gli attivisti della Global sumud flotilla, diretta nella Striscia di Gaza con un carico di aiuti umanitari, hanno denunciato di aver subìto un attacco con droni, granate stordenti, sostanze chimiche e interferenze alle comunicazioni nella notte tra il 23 e il 24 settembre. L’attacco sarebbe avvenuto “all’interno della sar (zona di ricerca e soccorso) greca” mentre le imbarcazioni erano in navigazione a sud di Creta. Sul posto sono arrivate la guardia costiera greca e una nave dell’agenzia europea Frontex che però, scrive il quotidiano Ī Kathīmerinī, non hanno riscontrato danni materiali alle imbarcazioni. ◆