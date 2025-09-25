Sudafrica La magistratura sudafricana ha riaperto il 12 settembre l’inchiesta sulla morte nel 1977 di Steve Biko ( nella foto ), il leader dell’organizzazione antiapartheid Black consciousness movement. Biko morì in un ospedale di Pretoria dopo aver subìto pestaggi e torture mentre era in custodia della polizia, ma nessuno è mai stato perseguito per la sua morte. A giugno è stato riaperto un altro caso celebre rimasto irrisolto: quello di quattro attivisti antiapartheid rapiti e torturati a morte nel 1985 dopo un fermo di polizia sulla strada per Cradock.
