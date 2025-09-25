Il 16 ottobre la Repubblica Democratica del Congo (Rdc) revocherà il divieto di esportare cobalto – deciso a febbraio dopo che il prezzo del minerale era crollato – per introdurre un sistema di quote annuali, ha detto il 21 settembre l’autorità che gestisce il mercato dei minerali strategici. Quest’anno si potranno esportare 18.125 tonnellate di cobalto, che saliranno a 96.600 nel 2026 e nel 2027. La Rdc è il primo produttore al mondo di questo minerale usato nelle batterie dei veicoli elettrici, ricorda Africanews, ma finora il governo ha avuto uno scarso controllo sul suo commercio.
