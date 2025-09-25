Le interazioni con chatbot come ChatGpt e Copilot sono state collegati a episodi di psicosi. Uno studio in attesa di pubblicazione ha documentato 17 casi di persone che dopo aver usato questi strumenti hanno avuto difficoltà a distinguere la realtà dall’immaginazione, per esempio convincendosi di essere vittima di complotti. Il rischio sembra maggiore nei soggetti affetti da disturbi mentali o socialmente isolati, scrive Nature. Per stabilire un nesso tra questi programmi e la psicosi serviranno studi clinici approfonditi, ma alcune aziende stanno già prendendo misure per tutelare i soggetti più vulnerabili.