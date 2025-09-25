Nell’Amazzonia ecuadoriana sono stati rinvenuti frammenti di ambra risalenti a 112 milioni di anni fa che contengono resti di piante, insetti e ragni, e perfino una ragnatela. È la prima scoperta di questo tipo in Sudamerica, riferisce Communications Earth & Environment. Le specie conservate nei frammenti ( nella foto ) suggeriscono che nel Cretaceo, quando l’Ecuador faceva parte del supercontinente Gondwana, la regione era ricoperta da una foresta tropicale umida con laghi e paludi.