Namibia Il governo ha annunciato il 30 settembre di aver riportato sotto controllo l’incendio che ha distrutto un terzo del parco nazionale di Etosha, che ospita 114 diverse specie di mammiferi. Per fermare l’avanzata delle fiamme, era stato inviato l’esercito.
Guinea Il 27 settembre il capo della giunta militare Mamadi Doumbouya ha annunciato che le presidenziali si svolgeranno il 28 dicembre.
Rdc L’ex presidente Joseph Kabila è stato condannato il 30 settembre alla pena di morte per complicità in crimini di guerra.
