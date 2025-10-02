Achille Lauro. La crociera del terrore
Sky Crime e History Channel, martedì 7 ottobre, ore 21,15. Now

Nel 1985 una crociera nel Mediterraneo si trasformò in una crisi diplomatica mondiale, quando un commando palestinese sequestrò quattrocento passeggeri e prese il controllo della nave, al largo dell’Egitto.

La Chimera. Solo la lotta paga
Rai Play

Tra le Vele di Scampia, in un quartiere raccontato soprattutto per le attività criminali, Lorenzo, Omero, Carmela e Dora portano avanti da anni una battaglia politica per il diritto a una vita e una casa dignitose.

Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo
Rai Storia, sabato 4 ottobre, ore 22,45

Nel 1980 Daniele Segre realizzò uno dei primi film sul tifo calcistico, Ragazzi di stadio. Nel 2018 è tornato a incontrare i suoi protagonisti.

Tardo agosto
Zalab View

Federico Cammarata e Filippo Foscarini hanno presentato al festival di Venezia Waking hours, girato ai confini dell’Europa. In questo lavoro precedente avevano ritratto una Sicilia nascosta, tra fuoco e nebbia, lotta e speranza.

Tocca a noi! Ritratto di una generazione impegnata
Arte.tv

Come immaginano il futuro i giovani di Francia, Germania e Polonia. Tra i protagonisti dell’inchiesta giovani attivisti per il clima e la giustizia, a cui si oppongono nuovi movimenti conservatori e nazionalisti.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1634 di Internazionale, a pagina 90. Compra questo numero | Abbonati