‘Ala al-Aswani
Ad Alessandria gli alberi camminano
Feltrinelli, 416 pagine, 22 euro

Anni sessanta. Un gruppo di amici s’incontra ogni sera nel bar di un famoso ristorante di Alessandria osservando come la città cambia sotto il regime di Nasser.

Astra Taylor
Capitalismo dell’insicurezza
Wudz, 344 pagine, 19 euro

Crisi. Disuguaglianze. Incertezze. L’autrice mostra come quei sistemi che sembrano offrire protezione, facciano in realtà sentire più vulnerabili, fragili e soli.

A cura di Daniele Archibugi, Tommaso Visone, Franco Voltaggio
Filosofi per la pace
Editori Riuniti, 390 pagine, 24,50 euro

Nelle idee dei grandi pensatori pacifisti dell’età moderna si ritrovano le basi giuridiche e politiche delle odierne istituzioni internazionali.

Ilan Pappé
La fine di Israele
Fazi, 288 pagine, 18,50 euro

Dalla crisi interna di Israele alla visione di una Palestina del 2048. Pappé racconta un futuro possibile portando avanti la tesi sul collasso del progetto sionista.

Constanze Reuscher
Maledetti tedeschi
Rizzoli, 288 pagine, 19 euro

I grandi cambiamenti affrontati dalla Germania visti “da lontano”, da una corrispondente tedesca che da anni vive in Italia.

