All’estremità meridionale del golfo Persico c’è l’isola iraniana di Hengam. Un puntino di neanche quaranta chilometri quadrati, è possibile scorgerla sulle mappe sovrastata dalla più imponente isola di Qeshm.
L’attività principale a Hengam è la pesca, e a praticarla sono soprattutto le donne, le uniche pescatrici del golfo, conosciute come “le figlie del mare”. Indossano veli integrali, utili anche per ripararsi dal sole, fatti con stoffe a stampe floreali e tinte vivaci. Si coprono gli occhi con mascherine colorate che in origine servivano a proteggerle dagli sguardi e dalle possibili aggressioni dei portoghesi e poi degli inglesi che in passato occuparono l’isola.
Lavorano nel rispetto dell’ecosistema marino: rifiutano reti e pesca a strascico, preferendo esche fatte a mano e catture individuali, anche a costo di un pescato modesto. Con il loro lavoro contribuiscono all’economia familiare e sfidano le convenzioni di un paese che proibisce alle donne di svolgere lavori pericolosi, faticosi o dannosi. Per decenni le pescatrici sono state discriminate: il governo non gli concedeva le licenze per la pesca o sussidi per il carburante o per assicurare le imbarcazioni, ma da qualche anno il dipartimento della pesca iraniano ha accettato di rilasciare le licenze, a condizione che siano condivise da due donne.
Tra il 2019 e il 2024 Forough Alaei ha ritratto le loro sagome colorate mentre si preparano a solcare il mare e durante le giornate di pesca. ◆
Forough Alaei è nata nel 1989 in Iran, dove ha studiato giurisprudenza. Ha cominciato a lavorare come fotogiornalista nel 2015. Si concentra su temi sociali, in particolare sulle donne iraniane, ed è nota per i suoi reportage sulle tifose di calcio, e per la copertina di Time Heroes of the year del 2022 dedicata al movimento iraniano Donna, vita, libertà. Con il progetto New face of Iran Alaei mostra gli stili di vita dei giovani iraniani e la loro sfida ai tabù sociali. Il suo lavoro sulle donne sarà esposto a Fotografica, il festival di fotografia di Bergamo, dall’11 ottobre al 9 novembre 2025.
