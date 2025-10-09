Abbracciare le persone che amiamo ha effetti particolarmente positivi. Psychology Today ha messo insieme i risultati di alcune ricerche recenti su cosa rende un abbraccio piacevole ed efficace. Esercitare una pressione profonda e calda quando si abbraccia qualcuno rimanda una sensazione di maggiore connessione; la durata ideale sembrerebbe essere tra i cinque e i dieci secondi, perché gli abbracci troppo lunghi possono risultare imbarazzanti mentre quelli troppo brevi poco incisivi; infine bisognerebbe considerare la personalità di chi si ha di fronte: chi ha una minore stabilità emotiva preferirebbe mantenere un po’ di distanza. ◆