- Al prossimo cenone con i parenti chiedi: “Voi che ne pensate di Giorgia Meloni?”.
- Rispondi a quel messaggio che stai ignorando da settimane.
- Dai da mangiare a un piccione direttamente dalla tua mano.
- Canta al karaoke. Da sobrio.
- Per provare un salto nel vuoto, lanciati con il paracadute oppure in una relazione seria.
Questo articolo è uscito sul numero 1635 di Internazionale, a pagina 118. Compra questo numero | Abbonati