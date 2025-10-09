Il 23 settembre il ministero dell’economia di Taiwan ha dichiarato che avrebbe limitato le esportazioni di semiconduttori verso il Sudafrica. L’annuncio è arrivato dopo un anno di tensioni diplomatiche sul trasferimento dalla capitale Pretoria a Johannesburg dell’ufficio che di fatto è l’ambasciata di Taipei nel paese, scrive The Diplomat. La richiesta sudafricana è stata vista come una mossa per declassare le relazioni con Taiwan, cedendo alle pressioni di Pechino. Due giorni dopo il Sudafrica ha chiesto di negoziare e Taipei ha tolto le restrizioni all’export di chip. È la prima volta che Taipei usa unilateralmente la sua posizione unica nella filiera di approvvigionamento globale dei semiconduttori per esercitare pressioni economiche allo scopo di tutelare i suoi interessi diplomatici, continua il sito. “Finora Taiwan in diplomazia aveva usato la sua reputazione di ‘bravo cittadino globale’, all’avanguardia nella difesa dei diritti umani e civili e dei valori democratici. Ma la sua posizione economica apre la via per nuove misure coercitive”.