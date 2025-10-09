Dalla fine di settembre sono in sciopero i lavoratori di Canada Post, il servizio postale statale del Canada. “La protesta è cominciata dopo che il governo ha deciso la chiusura di uffici postali e la fine delle consegne porta a porta”, scrive il Toronto Star. Canada Post è in una situazione finanziaria difficile a causa della riduzione delle spedizioni.
