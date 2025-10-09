Portare lo zaino in maniera scorretta può avere ripercussioni su tutta la schiena, scrive El Diario, causando dolori da sovraccarico e mal di testa. Lo zaino deve essere adatto alle dimensioni e alle esigenze dei bambini, di buona qualità, con cuciture resistenti, schienale imbottito, spallacci larghi e regolabili e una cintura addominale per farlo aderire alla schiena. I bambini dovrebbero indossare sempre entrambe gli spallacci e mantenere lo zaino sopra i glutei. Contrariamente a quanto si pensa, gli zaini con le ruote non sono migliori perché devono essere trascinati e sollevati sulle scale.