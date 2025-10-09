“Il 6 ottobre circa 15mila persone hanno assistito a Buenos Aires a un concerto del presidente ultraliberista Javier Milei, trasmesso in diretta dalla tv pubblica”, scrive ElDiarioAr. Dopo aver cantato alcuni dei brani più famosi del rock argentino, e al termine di un dibattito con l’ideologo di estrema destra Agustín Laje, Milei (nella foto) è tornato sul palco in abiti eleganti e ha cominciato la presentazione del suo libro La construcción del milagro, la costruzione del miracolo, commentando i risultati del suo governo. Secondo l’Afp il successo del leader di estrema destra contro l’inflazione è stato ottenuto al prezzo di un’austerità che ha lasciato decine di migliaia di persone senza lavoro, e della perdita del potere d’acquisto per molti argentini. Milei ha moderato i suoi consueti toni ottimistici, dicendo che “è spaventoso avere 12 milioni di poveri, ma è molto meglio di quello che c’era prima”. ◆