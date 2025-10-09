Per la prima volta sono stati ottenuti in laboratorio ovociti fecondabili dalle cellule della pelle usando la mitomeiosi, una tecnica che combina mitosi e meiosi: il nucleo della cellula cutanea viene trasferito in un ovulo senza nucleo e indotto a eliminare metà dei suoi 46 cromosomi. La mitomeiosi apre prospettive per la procreazione assistita, che potrebbe permettere alle coppie dello stesso sesso e alle persone con problemi di fertilità di avere figli con il loro materiale genetico. Ma la tecnica, descritta su Nature Communications, è ancora allo stadio sperimentale e serviranno ulteriori studi prima che possa essere applicata.