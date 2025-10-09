“Il governo di Atene vuole ridurre drasticamente i servizi sociali destinati a chi ha ottenuto lo status di rifugiato”, scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il ministero per l’immigrazione ha stabilito un taglio complessivo del 30 per cento, da quattrocento a 288 milioni di euro all’anno. La misura riguarda il programma Helios, che tra le altre cose eroga sussidi per gli affitti. I soldi risparmiati, ha precisato il ministero, saranno usati per programmi che servono all’integrazione nel mondo del lavoro e all’apprendimento del greco. L’obiettivo, osserva il quotidiano tedesco, è che “la Grecia diventi una meta meno attraente per i migranti”. ◆