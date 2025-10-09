Il ministero della digitalizzazione danese ha convocato per il 21 ottobre i rappresentanti dei partiti per discutere di protezione digitale dei minori. All’ordine del giorno della riunione ci sarà un progetto di legge che prevede di vietare l’uso dei social media ai minori di 15 anni. Secondo un’inchiesta citata dal quotidiano Politiken, il 94 per cento dei bambini danesi ha un profilo su un social media prima di compiere 13 anni.