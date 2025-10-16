“Il 10 ottobre Russ Vought, il direttore generale dell’ufficio del bilancio della Casa Bianca, ha annunciato su X che è cominciata la riduzione del personale federale a causa dello shutdown , cioè la paralisi delle attività dello stato avviata il 1 ottobre a causa delle divergenze sul bilancio tra l’amministrazione Trump e l’opposizione democratica”, scrive l’Associated Press. L’ufficio del bilancio ha reso noto che saranno messi in congedo forzato più di quattromila dipendenti, anche se “la situazione è fluida e in evoluzione”. I dipartimenti più colpiti saranno quello del tesoro e quello della salute. Lo stesso giorno Donald Trump ha detto che “i licenziamenti riguarderanno soprattutto settori vicini ai democratici”, senza dare ulteriori dettagli.