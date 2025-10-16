- Il tuo maglione di lana preferito merita di essere lavato a mano.
- Chi lava i jeans una volta alla settimana è compulsivo, chi non li lava mai è uno zozzone.
- Se non sai che la lavatrice ha un filtro è il momento di pulirlo.
- L’uso della candeggina è un’arte antica che padroneggiano in pochi.
- Rassegnati: anche se dividi bianchi, neri e colorati, esce comunque tutto grigio.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1636 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati