  1. Il tuo maglione di lana preferito merita di essere lavato a mano.
  2. Chi lava i jeans una volta alla settimana è compulsivo, chi non li lava mai è uno zozzone.
  3. Se non sai che la lavatrice ha un filtro è il momento di pulirlo.
  4. L’uso della candeggina è un’arte antica che padroneggiano in pochi.
  5. Rassegnati: anche se dividi bianchi, neri e colorati, esce comunque tutto grigio.

