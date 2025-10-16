Il 13 ottobre il quotidiano burkinabé L’Observateur Paalga ha segnalato la scomparsa del direttore, Ousséni Ilboudo, dopo che era stato arrestato da persone che si erano presentate come agenti dei servizi segreti. Lo stesso è successo a Michel Nana, vicedirettore di Le Pays, altro importante quotidiano privato. Negli stessi giorni, scrive Radio France Internationale, è stato denunciato il rapimento di tre magistrati, tra cui Urbain Méda, già impegnato nel processo del 2022 sull’omicidio di Thomas Sankara. Il regime militare del capitano Ibrahim Traoré ( nella foto ) è stato accusato di prendere di mira persone considerate ostili al potere.