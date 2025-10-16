Cosa rende alcuni paesi poveri e altri ricchi? Quali sono le azioni che un governo può prendere per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini? Il 13 ottobre il Nobel per l’economia “è stato assegnato a tre ricercatori che hanno cercato di rispondere a queste domande”, scrive The Conversation: “il francese Philippe Aghion, il canadese Peter Howitt e lo statunitense-israeliano Joel Mo­kyr”. Negli ultimi duecento anni, dopo secoli in cui la stagnazione economica era stata la norma, il mondo ha sperimentato una crescita sostenuta. Aghion, Howitt e Mokyr hanno spiegato come l’innovazione tecnologica la stimoli e dia l’impulso affinché continui, ha spiegato il presidente del comitato che assegna il premio.