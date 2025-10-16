L’eterocefalo glabro ( Heterocephalus glaber , nella foto ), originario dell’Africa orientale, è poco soggetto a malattie e tumori e può superare i trent’anni di vita, un traguardo eccezionale per un roditore. Una ricerca pubblicata su Science suggerisce che la sua longevità sia dovuta a quattro mutazioni legate alla produzione della proteina cGas, che ostacola la riparazione degli errori nel codice genetico. Inserita in cellule umane e di topo, questa mutazione ha rallentato l’invecchiamento cellulare.