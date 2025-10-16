La fase eruttiva attuale, in corso dal 23 dicembre 2024, è rimasta circoscritta all’area intorno al cratere e non ha rappresentato un pericolo per le comunità vicine. Quella avvenuta tra maggio e agosto del 2018 invece è stata una delle più distruttive nella storia del vulcano: ha prodotto un volume di lava equivalente a 320mila piscine olimpioniche che ha seppellito più di seicento edifici e ha profondamente alterato il paesaggio. I segni di quella eruzione e di altre precedenti sono ben visibili nelle colate scure di lava solidificata che arrivano fino al mare.