“Dopo che l’esercito sudanese ha ripreso il controllo della capitale Khartoum e della città gemella di Omdurman gli abitanti pensavano che il bilancio delle vittime sarebbe sceso. Invece la mancanza di strutture sanitarie funzionanti ha portato alla morte di numerosi civili, colpiti da malattie che si diffondono rapidamente, come il colera, la malaria e diversi tipi di febbri. Le infrastrutture idriche e gli approvvigionamenti alimentari sono carenti e i centri di cura sono sopraffatti dall’afflusso di pazienti”, scrive il sito sudanese Ayin. “A Khartoum si è diffusa la dengue (una malattia virale trasmessa dalle zanzare), con più di duemila casi registrati in una sola settimana a settembre. Le Nazioni Unite hanno avvertito che l’epidemia di dengue, insieme al colera e alla malaria, sta spingendo al collasso il fragile sistema sanitario sudanese”. Nello stato di Gezira (centro-est) sono stati registrati più di 138 casi di epatite virale tra il 4 al 10 ottobre.