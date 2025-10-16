“Il 9 aprile la giudice April M. Perry ha emesso un’ordinanza che blocca per due settimane l’invio della guardia nazionale nell’area di Chicago, richiesto dall’amministrazione di Donald Trump ignorando il parere del governatore democratico dell’Illinois”, scrive il New York Times. Secondo la giudice, “mancano prove credibili che nello stato ci sia il pericolo di un’insurrezione”. Molto probabilmente l’amministrazione presenterà ricorso contro la decisione.
