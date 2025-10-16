Migliaia di persone hanno partecipato il 14 ottobre ad Atene allo sciopero nazionale, il secondo in due settimane, contro il disegno di legge che in alcune situazioni particolari rende possibile una giornata lavorativa di tredici ore. La protesta è avvenuta mentre il testo era in discussione in parlamento. Il progetto, portato avanti dal governo di destra di Nuova democrazia, non ha ricevuto il consenso nemmeno delle associazioni degli imprenditori sottolinea il sito d’informazione In.