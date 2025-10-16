Negli ultimi quarant’anni decine di studi hanno confermato che con la compagnia di un cane le persone si sentono più rilassate, scrive The Conversation. È stato già dimostrato che nelle situazioni stressanti questi animali ci aiutano a ridurre i picchi di cortisolo. Adesso una nuova ricerca suggerisce che la loro presenza potrebbe avere effetti più complessi: in caso di stress i cani non solo abbassano il cortisolo, ma contribuiscono a regolare la produzione di alfa-amilasi, un enzima coinvolto nella reazione di attacco o fuga, fondamentale per affrontare eventuali pericoli. In altre parole con un cane al nostro fianco siamo più calmi, ma anche vigili e coinvolti. ◆