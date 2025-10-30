Manca un anno alle elezioni di metà mandato e alcuni commentatori temono che il presidente Donald Trump possa cercare di manipolare il voto per rafforzare il suo potere. In un lungo articolo sull’Atlantic, David Graham prova a capire come Trump possa piegare il sistema elettorale. L’autore immagina uno scenario in cui, di fronte a risultati incerti in Arizona, Trump mobilita esercito e forze federali per bloccare lo spoglio, diffonde accuse di brogli e dichiara che i repubblicani hanno vinto, mentre i tribunali si dimostrano incapaci di fermarlo. Secondo Graham, il presidente sta già preparando il terreno: manipolazione dei collegi elettorali, minacce alla stampa, uso politico della giustizia, discredito del voto per corrispondenza e tagli alla sicurezza elettorale. Tutto per creare un clima di paura e sfiducia che renda possibili derive autoritarie. Ma, conclude l’autore, la sopravvivenza della democrazia statunitense dipenderà dal coraggio dei cittadini e dalla tenuta delle istituzioni. ◆