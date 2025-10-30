È cominciato il 27 ottobre a Parigi il processo contro dieci persone – tra cui un professore, un pubblicitario, un informatico e una sedicente medium – accusate di cyberbullismo sessista dalla moglie del presidente Emmanuel Macron, Brigitte ( nella foto ). A luglio del 2024 erano stati denunciati per avere diffuso online la diceria che Brigitte Macron sarebbe in realtà un uomo, poi propagata da canali e profili social vicini ad ambienti complottisti o di estrema destra, anche statunitensi. “L’odio per le élite e le loro presunte bugie è la forza trainante di questo gruppo dedito alla scoperta delle ‘vere’ origini della signora Macron. Neanche i documenti di stato civile riescono a convincerli”, scrive Le Monde. Gli imputati si difendono dicendo di aver voluto fare satira nello spirito di Charlie Hebdo.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1638 di Internazionale, a pagina 25. Compra questo numero | Abbonati