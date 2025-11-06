◆ I monti Mazartag si estendono per 145 chilometri nel bacino del Tarim, nell’estremo ovest della Cina. Le alture formano una muraglia alta circa duecento metri e limitano l’avanzata delle sabbie del deserto del Taklamakan, che si accumulano sul versante settentrionale creando dune trasversali. Le formazioni di colore rosso scuro sul lato nord sono composte da rocce sedimentarie ricche di ferro, mentre quelle più chiare sul lato meridionale alternano strati di gesso e roccia calcarea. Per questo motivo la catena in cinese si chiama Hongbaishan, che significa “monti rossi e bianchi”.