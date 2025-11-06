Le balene della Groenlandia ( Balaena mysticetus , nella foto ) possono vivere più di duecento anni e sono poco soggette ai tumori. Secondo uno studio uscito su Nature la loro longevità è dovuta alla proteina cirbp, che si attiva con il freddo e aumenta la capacità delle cellule di riparare i danni al dna. Aumentare i livelli di cirbp migliora la riparazione del dna anche nelle cellule umane e prolunga la vita dei moscerini. La proteina potrebbe quindi essere usata per sviluppare trattamenti contro l’invecchiamento.
