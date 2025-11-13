Gli egiziani hanno cominciato il 10 e l’11 novembre a votare per rinnovare l’assemblea nazionale. La tornata elettorale prevede una seconda fase il 24 e il 25 novembre e i risultati finali sono attesi il 25 dicembre. Per gli analisti il voto ha un’importanza particolare, perché è l’ultimo prima della scadenza nel 2030 del terzo mandato del presidente Abdel Fattah al Sisi, arrivato al potere con un golpe nel 2013. Il sito indipendente egiziano **Al Manassa ** sottolinea le similitudini con le votazioni per il senato che si sono svolte ad agosto e si sono concluse con la vittoria della coalizione filogovernativa Lista nazionale per l’Egitto: “Una scarsa affluenza ai seggi, tanti candidati vicini ai vertici del potere e varie accuse di compravendita di voti”.