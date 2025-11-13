“Alle primarie del 26 ottobre della coalizione di sinistra Pacto Histórico, al governo, il senatore Iván Cepeda ( nella foto ) ha ottenuto il 65 per cento delle preferenze, battendo l’ex ministra del lavoro e della salute Diana Carolina Corcho”, scrive il quotidiano El Tiempo. Probabilmente Cepeda sarà il candidato della sinistra alle elezioni presidenziali del 2026 come successore del presidente Gustavo Petro, il primo leader di sinistra della storia del paese. Ma la certezza si avrà a marzo, quando in nuove primarie affronterà i candidati degli altri partiti progressisti, di centro e di sinistra. L’Economist scrive che Cepeda è vittima del passato violento della Colombia – il padre fu ucciso nel 1994 –, ha toni più morbidi e conciliatori di Petro, di cui appoggia le politiche economiche e la strategia di trattare con tutti i gruppi criminali. I modelli a cui Cepeda si ispira, aggiunge il settimanale, sono l’ex presidente uruguaiano José “Pepe” Mujica e papa Francesco.