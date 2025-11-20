Il governo del primo ministro laburista Keir Starmer ha presentato un piano per la riforma del diritto d’asilo. Secondo le nuove regole saranno tagliati i sussidi per i richiedenti asilo, il periodo di tempo in cui potranno rimanere legalmente nel Regno Unito verrà dimezzato, da cinque anni a due e mezzo e i rifugiati saranno tenuti a tornare nel loro paese non appena sarà considerato sicuro. Il modello che Londra vuole replicare è quello molto restrittivo adottato dalla Danimarca. “I richiedenti asilo vogliono venire nel Regno Unito per la lingua, i legami familiari e il livello di razzismo relativamente basso se paragonato a quello di altri paesi europei. Quest’ultima, in particolare, è una cosa di cui dovremmo andare fieri e che dovremmo impegnarci a migliorare ulteriormente”, scrive l’Independent. “Invece rischiamo di andare nella direzione opposta”. Le politiche della ministra dell’interno Shabana Mahmood non serviranno a fermare il flusso delle piccole barche che trasportano migranti e profughi attraverso il canale della Manica, ma “rischiano di alimentare un diffuso sentimento di ostilità verso gli immigrati”.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1641 di Internazionale, a pagina 23. Compra questo numero | Abbonati