Francia Due uomini e due donne sono stati arrestati il 25 novembre per il furto dei gioielli della corona custoditi al Louvre e non ancora recuperati. Finora erano già stati arrestati tre dei quattro presunti componenti della banda, ma non sono stati identificati i mandanti. Intanto, scrive Le Monde, è trapelato un documento secondo cui un controllo di sicurezza del 2018 aveva segnalato che il balcone poi usato dai ladri e la possibilità di fare ricorso a un montacarichi per accedervi erano due punti deboli del museo.
